Afrique du Sud : Pour des propos racistes, la Miss perd sa couronne

The Miss South Africa 2020 is Bianca Schoombee ! C’est la phrase à laquelle s’attendaient tous les sud africains à la prochaine soirée Miss South Africa.



Cette attente s’est vite transformée en cauchemar pour la splendide Bianca. La couronne dorée tant convoitée risque de devenir une couronne d’épines sur sa tête.



La désormais miss ratée est accusée d’avoir diffusé sur son compte Twitter des propos racistes à l’encontre des noirs. Elle a commis cette faute quand elle était sur les bancs d’école et âgée seulement de 14 ans.