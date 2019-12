Accueil Envoyer Partager sur facebook Afrique du Sud: Professeur d'histoire et mariée, elle couche avec plusieurs élèves Rédigé par Mamadou Mangane le 5 Décembre 2019 à 14:48 Un scandale sexuel provoque actuellement un tollé en Afrique du Sud. Fiona Viotti, professeur d’histoire et de water-polo dans un prestigieux collège chrétien du Cap, est accusée d’avoir eu des relations sexuelles avec au moins cinq de ses élèves sur les six dernières années. La jeune trentenaire a démissionné peu de temps avant que l'affaire n’éclate au grand jour.





C'est un étudiant de 18 ans qui a finalement tout avoué à ses parents, lesquels ont ensuite prévenu le directeur du Bishops Diocesan College, une école pour garçons située en périphérie de la capitale sud-africaine.



“ Au début, notre fils était consentant dans la relation mais il est rapidement devenu une victime ", ont déclaré ses parents aux médias locaux. “ Lorsqu’il a voulu y mettre fin, elle s'est montrée intimidante. Elle ne voulait pas le laisser partir ”, ont-ils expliqué en parlant de Fiona Viotti.



La jeune femme de 30 ans enseignait à la fois l’histoire et le water-polo au sein de l'établissement scolaire. Plus jeune, elle était également mannequin et a même fait la couverture du célèbre magazine sportif américain "Sports Illustrated".



Des vidéos se retrouvent sur PornHub



Suite à ces révélations, l’école a mené une enquête en interne. Et il est apparu que Fiona Viotti a eu des relations sexuelles avec au moins quatre autres élèves sur les six dernières années. Elle leur envoyait fréquemment des photos et des vidéos la montrant dans des poses pour le moins explicites. Des images qui se sont d’ailleurs retrouvées sur le célèbre site pornographique PornHub.



Sa dernière relation avec un étudiant date du début de cette année, soit un an environ après son mariage. Son mari a d’ailleurs demandé le divorce en apprenant le scandale dans lequel est mêlée sa femme. Fiona Viotti a démissionné peu de temps avant que l'affaire n’éclate. Pour l’instant, l’ex-enseignante n’a pas encore été inculpée. Les parents, qui ont été informés de leurs droits, réfléchissent encore au fait d’aller en justice ou non. L’école, en collaboration avec un avocat, examine si d’autres mesures sont nécessaires.



Fiona Viotti, nièce d’un célèbre entraîneur de rugby sud-africain, se trouve actuellement dans un “état fragile” et nécessite des soins médicaux, a déclaré son avocat William Booth. Il a également précisé qu’au moment des faits, les étudiants concernés avaient tous plus de seize ans, l’âge du consentement sexuel en Afrique du Sud.







Source: 7sur7.be







Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Soudan: Le gouvernement abolit la loi autorisant le châtiment des femmes pour "tenue indécente" Algérie: le premier procès pour corruption d’anciens dirigeants s'ouvre à Alger