Afrique subsaharienne: Plus de 580 millions d’abonnements mobiles 5G d’ici la fin 2021 (Rapport Ericsson) Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juillet 2021 à 17:41 | | 0 commentaire(s)|

Les pays du Sud du Sahara vont compter 70 millions d’abonnés à la 5G dans cinq ans. Globalement, les abonnements mobiles 5G dépasseront 580 millions d’ici la fin 2021, avec environ un million de nouveaux abonnements mobiles quotidiens. L’information a été donnée par un rapport d’Ericsson sur la mobilité. « Par ailleurs, les consommateurs auront ajouté, […] Les pays du Sud du Sahara vont compter 70 millions d’abonnés à la 5G dans cinq ans. Globalement, les abonnements mobiles 5G dépasseront 580 millions d’ici la fin 2021, avec environ un million de nouveaux abonnements mobiles quotidiens. L’information a été donnée par un rapport d’Ericsson sur la mobilité. « Par ailleurs, les consommateurs auront ajouté, en moyenne, 3,4 services en ligne à leurs activités quotidiennes en ligne d’ici 2025. Un changement d’habitude dû à la Covid-19 ; les prévisions tablant sur 10 heures par semaine d’ici 2025 que les gens passeraient en ligne par rapport à leurs habitudes pré-pandémiques », note le rapport. Les abonnements au haut débit mobile en Afrique subsaharienne devraient augmenter pour atteindre 76 % des abonnements mobiles d’ici 2026. Ericsson a aussi découvert que malgré l’incertitude causée par la COVID-19, les fournisseurs de services continuent de passer à la 5G, et plus de 160 fournisseurs de services ont lancé des services 5G commerciaux. D.D



Source : http://lesoleil.sn/afrique-subsaharienne-plus-de-5...

Accueil Envoyer à un ami Partager