« Afrique, terre des opportunités et de la fortune », par Hossein Amir-Abdollahian, Ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran L'Afrique est le plus grand continent du monde après l'Asie et jouit d'une importance politique et économique mondiale particulière, à divers égards. De riches ressources agricoles dans les parties centrales et occidentales de l'Afrique, d'énormes ressources pétrolières et minérales dans le nord et l'est de l'Afrique et les attractions industrielles des pays du sud du continent, en ont fait l'une des zones économiques les plus lucratives au monde et des pôles de tourisme attractif.

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juillet 2023 à 12:08 | | 0 commentaire(s)|

Les opportunités économiques dans divers secteurs tels que les services publics, les ports, les mines, le pétrole et le gaz, l'agriculture et le tourisme ont attiré l'attention et les investissements des principaux pays industriels d'Afrique ces dernières années. Sur une telle base, les capacités économiques élevées et les potentialités commerciales de la République islamique d'Iran et des nations africaines, fournissent un terrain important pour que les deux parties développent des intérêts et profitent des capacités existantes.



Après la glorieuse victoire de la révolution islamique en Iran, l'«approche africaine » limitée de la politique étrangère de l'ancien régime monarchique, qui avait noué seulement avec quelques pays africains des relations conformes aux intérêts du camp occidental, s'est totalement transformée. Au cours de cette période, la République islamique d'Iran a consacré une attention particulière à l'établissement de relations avec d'autres nations africaines, grâce à sa nature en quête de liberté et anti-impérialiste.



De plus, les anciennes relations culturelles et historiques entre l'Iran et l'Afrique et les points communs religieux entre nos peuples, en particulier avec les parties orientale et méridionale de l'Afrique, ont fourni une base solide pour l'amélioration des relations politiques, économiques et commerciales avec le continent. À la suite de cette transformation, la République islamique d'Iran a considérablement renforcé ses relations dans divers domaines politiques, économiques et culturels avec la plupart des pays africains.



Il convient de noter que même si ce continent est historiquement confronté à de nombreux problèmes tels que la pauvreté et la privation en raison de la rivalité entre l'Est et l'Ouest, l'Afrique bénéficie d'un potentiel inexploité et d'opportunités sans précédent, dans les secteurs politique, économique et culturel. Un tel potentiel est si énorme que l'Afrique est décrite dans la littérature politique mondiale, comme la «terre des opportunités», en raison de son potentiel économique élevé et de ses immenses ressources humaines naturelles et talentueuses.



Conscient d'une telle importance, le gouvernement de la République islamique d'Iran considère le développement et l'approfondissement des relations tous azimuts avec les pays africains, comme une importante priorité de politique étrangère. Compte tenu d'une telle politique, le Ministère des affaires étrangères de la République islamique d'Iran a sérieusement et fortement inscrit à son ordre du jour, la poursuite du renforcement des relations dans divers domaines économiques, commerciaux, politiques et internationaux avec l'Afrique, conformément aux intérêts mutuels.



Le gouvernement iranien essaie donc de se concentrer sur les capacités économiques conjointes existant entre l'Iran et l'Afrique et de les utiliser pour cimenter davantage les liens commerciaux en plus des liens politiques. À cet égard, rien qu'en 2022, quatre commissions économiques conjointes se sont tenues avec des pays africains, 83 délégations politiques, commerciales et culturelles ont été échangées et près de 50 mémorandums de coopération et accords ont été signés par les deux parties.



Son Excellence le Président Raisi entame sa tournée en Afrique sur invitation officielle de ses homologues du Kenya, de l'Ouganda et du Zimbabwe. Le but de cette visite est de renforcer les liens avec les pays amis, de diversifier les destinations d'exportation de l'Iran et de créer davantage de bases pour la coopération politique et commerciale.



La tournée africaine du président Raisi marque la première visite d'un président iranien en 11 ans. Cette visite vise naturellement à établir une interaction plus étroite avec les pays africains et à rendre plus opérationnels divers aspects des relations mutuelles. Si cela se produit avec succès, et j'en suis sûr, la contribution et la participation de l'Iran à l'économie en croissance de l'Afrique augmenteront de façon exponentielle. Le transfert de la technologie et de la science indigènes de l'Iran vers l'Afrique constitue l'une des priorités de la coopération lors de la tournée du président Raisi.



D'une manière générale, la stratégie actuelle de la République islamique d'Iran à l'égard de l'Afrique repose sur l'approfondissement des relations économiques sur la base de la coopération Sud-Sud. Heureusement, l'année dernière, une augmentation multiple a été enregistrée dans les transactions commerciales de l'Iran avec l'Afrique grâce à la diplomatie économique réussie du gouvernement iranien en place.



À l'heure actuelle, la politique étrangère de la République islamique d'Iran est axée sur une interaction plus forte avec l'Afrique et nous essayons donc d'élargir des relations équilibrées et inclusives avec les pays africains.



La République islamique d'Iran a toujours prouvé qu'elle était un partenaire fiable et qu'elle le restera pour les nations africaines. Afin de poursuivre et de renforcer cette approche, nous avons fondé notre stratégie de politique étrangère sur la coopération à long terme avec l'Afrique et tendons nos mains de fraternité et de coopération à toutes les nations africaines. Il est à espérer qu'à la lumière de la tournée africaine du président Raisi, les bases sont ouvertes pour davantage de plaisir et d'expansion de la coopération entre l'Iran et l'Afrique, en particulier dans le commerce et l'économie. La prochaine destination dans un avenir proche du président Raisi en Afrique sera l'Afrique du Sud.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook