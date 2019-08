Afrobasket 2019 : le Nigeria en demies, les Lionnes à la quête de leur ticket face à l’Angola Le Nigeria est la première équipe à avoir décroché son billet pour les demi-finales de l’Afrobasket Dames 2019, en écrasant (79-46) facilement la République Démocratique du Congo, ce jeudi matin, à Dakar Arena. Les championnes d’Afrique en titre enchainent ainsi un troisième succès d’affilée et affronteront le vainqueur de la rencontre entre le Mali et la Côte d’Ivoire en demi-finale.

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Août 2019 à 16:59 | | 0 commentaire(s)|

Autres prétendantes au titre, les Lionnes du Sénégal qui accueillent la compétition, jouent face à l’Angola, ce soir, à 19 h, à Dakar Arena, pour une place en demi-finale. Les Lionnes qui ont survolé la phase de poules remportant leurs trois matchs, devront se montrer concentrées pour passer l’écueil angolais et garder toutes leurs chances d’aller au bout de cette compétition.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos