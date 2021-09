Afrobasket 2021/ Après avoir battu le Mozambique: Le Sénégal défie le Nigeria en demi-finale Les « Lionnes » vont défier le Nigeria, équipe championne en titre ce vendredi au Palais des sports de Yaoundé, en demi-finale, suite à leur succès sur le Mozambique en quart de finale de l’Afrobasket. Les Filles de Moustapha Gaye se sont imposées sur un score très large de 74-46.

Le Sénégal a livré un match correct ce jeudi face aux mozambicaines grâce à une très bonne défense qui a empêché les adversaires de jouer leur basket basé sur les tirs. Les Lionnes remportent le 1er quart (20-13).



Les vice-championnes poursuivent leur domination menant au score à +15 à la pause. Mame Marie Sy et Couna Ndao qui ont inscrit chacun, 9 points, score (37-22).



Au retour des vestiaires, les « Lionnes » élèvent leur niveau de jeu avec les anciennes Bintou Diémé, Oumou Khary Sarr et Mame Marie qui mènent le chemin aux plus jeunes. L’écart se corse, et nos joueuses mènent (61-38).



Moustapha Gaye décide de reposer ses cadres et donne du temps de jeu aux nouvelles. Ces dernières ne tremblent pas et gèrent bien l’avant jusqu’à la fin du match, score final 74 à 46.



Mame Marie Sy termine avec la meilleure évaluation du match (+23, 17 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre).



