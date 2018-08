Afrobasket U18 : Le Sénégal écrase le Rwanda et accède en quart de finale

Les «Lionceaux » du basket-ball sénégalais se sont défaits cet après-midi du Rwanda (99-70) et prennent la première place du groupe B de l’Afrobasket des moins de 18 ans.



Ainsi, après avoir surclassé l’Angola, l’Algérie et la Tunisie, les protégés de Madiène Fall accèdent en quart de finale de cette compétition qui démarre vendredi prochain.



Les Lionceaux terminent à la première place du groupe B et vont croiser en quart de finale vendredi la Libye.

