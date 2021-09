Ag de l’Onu : Macky Sall appelle à la protection des femmes et des jeunes Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Septembre 2021 à 17:47 | | 0 commentaire(s)|

« Un autre défi majeur nous interpelle : celui de la condition féminine dans le monde », a lancé vendredi Macky Sall devant l’Assemblée générale de l’Onu. « Alors que nous venons de célébrer le 25e anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing avec l’Initiative Génération Egalité, nous savons que des progrès ont été certes accomplis. Mais nous mesurons surtout le […] « Un autre défi majeur nous interpelle : celui de la condition féminine dans le monde », a lancé vendredi Macky Sall devant l’Assemblée générale de l’Onu. « Alors que nous venons de célébrer le 25e anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing avec l’Initiative Génération Egalité, nous savons que des progrès ont été certes accomplis. Mais nous mesurons surtout le long chemin qui nous sépare de l’objectif d’élimination de toute forme d’inégalité, de discrimination et de violence contre les femmes et les fille ». Le président sénégalais pense « inacceptable » que les femmes et les filles, qui constituent la moitié de l’humanité, continuent de subir de tels traitements au 21e siècle. D’ailleurs, il informe que le Sénégal a criminalisé depuis janvier 2020 les actes de viol et de pédophilie. « Continuons la mobilisation générale en faveur de la protection et de l’autonomisation des femmes, mais également des jeunes, y compris par la promotion de la finance inclusive et la mobilisation des ressources au titre de la campagne Global Financing Facility, initiée par la Banque mondiale », a-t-il plaidé.



Source : http://lesoleil.sn/ag-de-lonu-macky-sall-appelle-a...

Accueil Envoyer à un ami Partager