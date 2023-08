Agacement des Adjoints aux Maires du Sénégal, suite au désistement du Président Macky Sall à leur Assemblée générale

L'attente était longue et empreinte d'anticipation au Grand Théâtre National, où les 2023 adjoints aux maires provenant de diverses régions du Sénégal s'étaient rassemblés pour une assemblée générale cruciale, prévue pour le 6 août 2023. Leur attente avait un objectif précis : la présence du Président de la République, Macky Sall, qui était annoncé pour présider cet événement. Cependant, les adjoints aux maires ont été déçus et frustrés lorsque la nouvelle s'est répandue : le président ne viendrait pas.



La frustration était palpable parmi les adjoints aux maires, qui avaient manifesté leur mécontentement face à cette situation. L'attente prolongée et l'absence du président ont déclenché un sentiment de déception et d'insatisfaction parmi les participants. L'occasion prévue pour discuter de questions importantes et partager des préoccupations avec le président avait été gâchée par son absence.



Cet épisode a mis en évidence les tensions croissantes entre les adjoints aux maires et le leadership présidentiel. Les adjoints, représentant des régions diverses du pays, avaient espéré une occasion d'exprimer leurs préoccupations et d'échanger des idées directement avec le président. Cependant, l'absence du chef de l'État a mis en évidence un fossé potentiel entre les aspirations des adjoints aux maires et les actions du gouvernement.



En fin de compte, l'événement tant attendu s'est transformé en un symbole de l'inquiétude croissante des adjoints aux maires quant à l'attention et à l'engagement du Président Macky Sall envers leurs préoccupations et besoins.