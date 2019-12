Agée de 107 ans, elle révèle le secret de sa longévité

Née en 1912 dans le Bronx, Louise Signore a récemment soufflé sur ses bougies lors d’une fête organisée en son honneur, au Bartwow Community Center.



« Je crois que le secret de mes 107 ans, c’est que je ne me suis jamais mariée. Ma sœur me répète sans cesse qu’elle aurait préféré rester célibataire », a-t-elle confié à WBCS.



Malgré son âge avancé, Louis Signore est en bonne santé et fait régulièrement des exercices. Elle mange sainement, marche sans aucune aide et ne prend pas de médicaments.



Plusieurs recherches ont été menées sur les avantages de rester célibataire. Une étude a révélé que le stress conjugal peut être un précurseur de la dépression. L’insociabilité peut aussi vous aider à être plus créatif, car vous avez plus de temps pour être introspectif.



« Nous avons peur du célibat parce que la vie de célibataire est stéréotypée et stigmatisée dans la société ; les gens pensent que quand vous êtes célibataire, il doit y avoir quelque chose qui ne tourne pas rond chez vous, et personne ne veut avoir ce sentiment à leur sujet », affirme la psychologue Bella DePaulo. Elle a également révélé que la recherche sur la solitude « suggère qu’elle est vraiment bonne pour la créativité, la restauration, la croissance personnelle, la spiritualité et la relaxation. »