Agence pour le développement de l’artisanat : l’ancien Directeur général a pompé 71 millions Fcfa L’Agence pour la promotion et le développement de l’artisanat (Apda), fait partie des sociétés publiques épinglées par la Cour des comptes, qui a demandé l’ouverture d’une information judiciaire contre Pape Omar Samb, son ancien Dg, pour un détournement présumé de 71,838 millions Fcfa. Selon Libération, il a «opéré des prélèvements fréquents sur le fonds de garantie des projets artisanaux destinés aux opérateurs du secteur artisanal pour faire face à des besoins de trésorerie et couvrir les dépenses de fonctionnement de l’agence». Des dépenses «non justifiées», indique la même source.

