Agression d'une militante de Benno, Me Diouf prévient l'opposition: "les prisons seront pleines cette année..." Rédigé par leral.net le Samedi 8 Janvier 2022 à 18:13







Source : Suite à l'agression d'une militante de Benno Book Yaakaar proche de Cheikh BA ce samedi qui est le démarrage de la campagne des élections locales , Me El hadji a pris sa robe noire pour défendre la victime et charge Bamba Fall, accusé d'étre derrière cette agression. REGARDEZSource : https://www.exclusif.net/Agression-d-une-militante...

