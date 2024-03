Agression de Maïmouna Ndour Faye : Rassemblement de Soutien devant les Locaux de 7TV

Ce vendredi, des journalistes, des associations et des organisations de presse, ainsi que des membres de l'opposition et de la société civile se sont réunis devant les locaux de la 7TV pour manifester leur solidarité et leur soutien envers Maïmouna Ndour Faye, qui a été violemment agressée chez elle dans la nuit de jeudi à vendredi. Cette mobilisation massive devant les locaux de la 7TV fait suite à l'agression de Maïmouna Ndour Faye. Les collègues de la presse nationale et internationale ont également exprimé leur compassion envers la directrice de 7TV.

Reportage : Ibrahima Khalil Diémé, Amath Thiam et Birame Khary Ndaw