Agression mortelle à Yarakh : Daouda Diouf égorgé pour un téléphone portable

Daouda Diouf alias Pa Badiane, âgé de 20 ans, a été poignardé à mort vendredi dernier, par un bande d’agresseurs qui tentaient de lui arracher son téléphone portable. Le drame est survenu dans le quartier Montagne 6 de Yarakh.



« C’est vers 1 heure du matin que des individus sont venus devant chez nous où ils ont trouvé Khadim. Ils ont voulu prendre son téléphone portable, il a refusé. Ayant entendu du bruit, Daouda Diouf est sorti pour voir ce qui se passait. Et c’est là qu’un des agresseurs est venu vers lui, et l’a poignardé à la gorge. Il a crié avant de venir tomber dans la cour de la maison. L'agresseur l'a suivi avant de prendre son téléphone», raconte la tante du défunt à Libération.



Un témoignage corroboré par le père de la victime, qui ajoute : « ce qui s’est passé est vraiment difficile à digérer pour toute la famille. Je ne peux pas concevoir qu’on tue une personne à cause d’un téléphone portable ».



Les agresseurs au nombre de quatre, ont été arrêtés par la gendarmerie de Hann, selon Modou Kane, oncle du défunt.



