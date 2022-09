Agression sexuelle présumée : Kaliphone, la mannequin Adji Thiare Diaw et les « coups et morsures » Agression sexuelle présumée : Kaliphone, la mannequin Adji Thiare Diaw et les « coups et morsures »

"Je viens d'être victime d'agression sexuelle d'un homme malade(...) Il s'appelle Kaliphone Sall". Une jeune fille du nom de Adja thiaré Diaw vient de se confesser sa mésaventure. En effet, la jeune mannequin se dit victime d'agression sexuelle et mal dans sa peau.

Pour partager sa tristesse, elle a partagé des images très sensibles d'elle défigurée, mal au point et le visage tuméfié.





Pour l'heure, nos radars nous ont informé que présumé agresseur en question, Kaliphone, était entre les mains des limiers de la gendarmerie de Ouakam après une plainte de la de victime de pour coups et morsures.

Cette dernière a révélé que la situation semble être retournée en la faveur de l'ancien insulteur du Président Macky Sall car certains des gendarmes de la brigade de Ouakam ont minimisé son cas. "Ils me renvoient vers une structure de santé sans une réquisition, l'autre gendarme voulait que je change ma version ne considérant pas le viol, ils me criaient dessus et ont égaré la première plainte que j'ai déposée", confesse Adji thiaré Diaw, la victime.



"Pour couronner le tout Kaliphone a porté plainte à son tour", poursuit elle.

