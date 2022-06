Agressions, vol et viol: ces actes qui secouent le milieu des taximen, certains s'insurgent et... Rédigé par leral.net le Mardi 14 Juin 2022 à 07:08 | | 0 commentaire(s)| Le phénomène des taximen agresseurs devient de plus en plus récurrent au Sénégal. Une situation qui met mal à l'aise certains d’entre eux qui exigent des contrôles sévères pour endiguer ce fléau. Pour les usagers, cela inquiète. Le taximan était autrefois, un noble au service de la communauté. Même en cas d’oubli de bagages, il était disposé à faire demi-tour pour les remettre à son propriétaire. Mais, certains intrus du métier ont troqué cette noblesse et à la place, des actes d’agression, de vol et de viol.





