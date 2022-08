Agri Jeunes : Aider les exclus des processus de création de la richesse, faute d’emplois…

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Août 2022 à 18:10 | | 0 commentaire(s)|

Le projet AGRI-JEUNES se positionne comme une initiative de transformation rurale ciblant les jeunes ruraux, largement exclus des processus de création de la richesse, faute d’emplois productifs et innovants dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique. Thiès et le RESOPP des jeunes issus des communautés rurales ont bénéficié de ces formations et financements.



Mounirou MBENGUE