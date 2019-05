Agriculture : Des milliers de tonnes d'oignons en souffrance dans la zone des Niayes Des milliers de tonnes d'oignons connaissent une mévente dans les zones des Niayes, Lompoul, Potou et environs. La production de cette année était très bonne, toutefois les producteurs rencontrent d'énormes difficultés pour écouler leurs produits, qui sont stockés à l'air libre et exposés à tous les aléas.

Malgré le faible prix de 100 francs le kg dans les zones d'exploitation, les agriculteurs éprouvent d'énormes problèmes pour trouver acquéreur. Le kilogramme étant vendu à Louga entre 200 et 250 francs et même quelquefois, entre 150 et 100 francs le kg.



Devant cette situation qui inquiète à plus d'un titre les maraîchers de la zone, qui ne savent plus à quel saint se vouer, ils en appellent à l'intervention du Chef de l'Etat pour les sortir de cette situation de mévente de leurs produits. Lesquels commencent à pourrir et à perdre de leurs poids et de leur qualité.

En tout cas, les consommateurs, eux, ne se plaignent pas face aux prix pratiqués sur les marchés qui sont abordables. La pomme de terre aussi rencontre des préoccupations liées à sa conservation et son écoulement.









Le Témoin

