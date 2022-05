Aïd el-Fitr/ Réfection de la Mosquée Omarienne: Abdoulaye Daouda Diallo réitère l'engagement du Chef de l’Etat, Macky Sall

Abdoulaye Daouda Diallo, Ministre des Finances et du Budget, après la prière d'Aïd el-Fitr , revient sur le discours de l’Imam Thierno Bachir Tall. Il indique qu’Imam est revenu largement les comportements des sénégalais et un retour au respect des recommandations dvines. D’après lui, le Sénégal est un pays, distingué par le respect des personnes âgées. Ainsi, il a évoqué la Mosquée blanchot, nouvellement, inaugurée, tout en réitérant la volonté du Chef de l’Etat, Macky Sall de réfectionner la Mosquée Omarienne. Le Ministre, promettant une accélaration des démarches, a prié pour la santé des malades, la libération des détenus et la paix sociale.