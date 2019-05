Aida Sow Diawara, PS: « une minorité critique la reconduction des deux ministres »

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mai 2019 à 11:37 | | 0 commentaire(s)|

Apres la reconduction de Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye dans le nouvel gouvernement, beaucoup de socialistes ont claqué la porte et dénoncé ces nominations.



Mais pour Aida Sow Diawara, première adjointe du Mouvement des femmes du parti socialiste, ceux qui critiquent cette reconduction des deux ministres sont minoritaires et une rotation des ministres est impossible.



« Ceux qui critiquent la reconduction des deux ministres sont minoritaires dans le parti. Ce n’est pas parce que des gens n’en veulent pas, qu’on va les enlever. Une rotation est impossible. On a déjà nommé nos ministres », a-t-elle signalé dans entretien paru sur le journal Le Quotidien.



Même si elle annonce une commission pour entendre les opposants à la reconduction, elle soutient que si Tanor Dieng devait choisir de nouveau, Aminata Mbengue et Serigne Mbaye Thiam seront les favoris.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos