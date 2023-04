Air Afrique : Retour sur la disparition de la grande compagnie africaine

Vendredi 14 Avril 2023

Air Afrique est le nom donné à plusieurs compagnies aériennes africaines dont la plus ancienne remonte à 1926 et dont la plus récente disparaît en 2002.

La plus récente Air Afrique est constituée le 28 mars 1961 par un accord liant onze états africains francophones. Cet accord résulte du constat qu'aucun de ces pays n'a alors les moyens financiers de financer seul une compagnie aérienne nationale, mais aussi de la volonté de créer une grande compagnie africaine. Pourquoi a-t-elle disparu :