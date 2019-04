Air Sénégal SA: l'ancien patron du Fonsis, Ibrahima Kane promu Ibrahima Kane a été porté à la tête de la société Air Sénégal SA, après le limogeage de son désormais ex-patron Philippe Bohn. Le nouveau boss de la compagnie était avant cela, Directeur général du Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (Fonsis), où il a été nommé en 2016. Le nouveau patron d’Air Sénégal SA a fait un passage dans l’industrie agroalimentaire et dans les Mines, dans plusieurs pays notamment.

Polytechnicien et ingénieur des Ponts et chaussées, Ibrahima Kane est diplômé du Collège Génie Industriel de Paris et de la London Business School.



