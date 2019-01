Air Sénégal, compagnie aérienne la plus prometteuse de l'Afrique de l'Ouest en 2018 selon le magazine Capital Finance International Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Janvier 2019 à 10:53 commentaire(s)| Air Sénégal est heureuse d'annoncer que le magazine Capital Finance International (CFI.co) lui a décerné le prix de la Compagnie aérienne la plus prometteuse de l'Afrique de l'Ouest pour l'année 2018. CFI est un magazine prestigieux spécialisé dans les affaires, l'économie et les finances basé à Londres en Angleterre.





