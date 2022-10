Air Sénégal va suspendre ses vols sur la route de l'Afrique centrale, faute d'activité Air Sénégal va suspendre ses vols sur sa ligne d'Afrique centrale desservant Cotonou au Bénin, Douala au Cameroun et Libreville à partir du 30 octobre en raison d'un manque d'activité, a annoncé ce lundi l'Agence Reuters.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Octobre 2022 à 07:41 | | 0 commentaire(s)|

"Cette décision est justifiée par les mauvaises performances financières de cette ligne triangulaire depuis son lancement en mars 2021" , a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué.



Le transporteur national du Sénégal a été relancé en 2016 avec l'ambition de devenir un leader sur le marché ouest-africain, mais il a eu du mal à devenir rentable car il est en concurrence avec plusieurs autres compagnies régionales sur des lignes régionales encombrées.



Les grands transporteurs tels qu'Air France KLM SA et Turkish Airways dominent les liaisons internationales plus rentables au départ et à destination de l'Afrique de l'Ouest.



Les compagnies aériennes régionales ont également eu du mal à sortir financièrement de la pandémie de coronavirus, qui a cloué les avions au sol et interrompu les voyages.



L'ancien transporteur national du Sénégal, Senegal Airlines, a fait faillite après avoir accumulé d'énormes dettes en moins de cinq ans d'activité.

