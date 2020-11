Aïssata Tall Sall : « Nous devons regarder la réalité en face pour apporter des solutions et éviter à notre jeunesse de se jeter à la mer faute de mieux » Rédigé par leral.net le Samedi 7 Novembre 2020 à 01:49 | | 0 commentaire(s)|

Maitre Aïssata Tall Sall a pris fonction ce vendredi au ministère des Affaires Etrangères et de Sénégalais de l’Extérieur. Dans son discours, l'avocate a porté à nouveau sa robe d'avocate pour prendre la défense des milliers de jeunes sénégalais qui meurent dans l'Océan Atlantique.



« La question de l’émigration occupe doublement nos esprits... Nous devons donner l’espoir qu’une vie meilleure est possible ici dans notre pays, déconstruire dans leur esprit le mythe d'une réussite qui ne serait possible qu’ailleurs. Nous devons regarder la réalité en face pour apporter des solutions et éviter à notre jeunesse de se jeter à la mer faute de mieux. Le président de la République a consacré l'essentiel de sa communication sur cette question. C'est ce que nous allons faire en nous mettant immédiatement à la tâche », fait-elle savoir.

