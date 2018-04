Aïssata Tall Sall : "On combattra le parrainage, parce qu’il est inacceptable"

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Avril 2018 à 10:20 | | 0 commentaire(s)|

Aïssata Tall Sall est contre le parrainage. Le député et maire de Podor qui participait à une émission sur la Tfm, assure qu’il faut compter sur elle pour combattre ce projet de loi qu’elle trouve « inacceptable ».



«Nous allons nous battre pour faire échouer ce projet de loi sur le parrainage. Les recours sont prévus par la loi et on les engagera si l’Assemblée nationale vote cette loi», a-t-elle prévenu. Quant à un second « 23 juin », elle laisse les cartes entre les mains du peuple.



« Je ne sais pas quel est l’état d’esprit des Sénégalais. J’attends encore des juristes nous dire que les politiciens sont en train de tout confondre entre les conditions de la candidature et les conditions de l’élection. Mais ils ont tout faux, le parrainage, le parrainage fait partie des conditions de l’élection. Or, les conditions de l’élection du président de la République ne peuvent être changées que par une révision constitutionnelle. Et ça, on le dira et on combattra le parrainage, parce qu’il est inacceptable.»

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook