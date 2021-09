Aïssatou Diop Fall: "J'ai pitié de Sonko, Macky Sall daka khothie..." La journaliste Aïssatou Diop Fall n'a pas encore fait dans la langue de bois pour parler de Ousmane Sonko, affirmant qu'elle a pitié de lui. "Il ne fait que du cinéma, mais Sonko nékatoul".

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Septembre 2021

Pour Aïssatou Diop Fall, "Sonko n'a pas les capacités de soutenir une conférence de presse. Pourquoi fait-il toujours un point de presse? Il lit et s'en va. Ah, si j'étais encore reporter, keneu wakhatouko. Je n'aurais qu'une question à lui poser, fou Adji Sarr Tolou?", a-t-elle dit.



A l'en croire, "certains journalistes ont un faible pour Ousmane Sonko, ils ne lui disent absolument rien. Si j'étais à sa place, je ferai tout pour que la lumière soit faite. On me met en contrôle judiciaire et je ne fais rien pour m'en sortir. Il a une épée de Damoclès car Macky Sall lako sékhal. C'est un adversaire redoutable", lâche-t-elle pour finir.

