Al-Baghdadi : L'État islamique confirme sa mort et envoie un message au Américains Rédigé par Mamadou Mangane le 1 Novembre 2019 à 10:07 L'Etat islamique a confirmé jeudi la mort de son leader Abou Bakr al-Baghdadi, tué lors d'un raid par les forces spéciales américaines dans le nord-ouest de la Syrie, et a promis de se venger des Etats-Unis.





Le groupe a confirmé sa mort dans un message audio diffusé en ligne et a déclaré qu’un successeur, identifié comme étant Abou Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi, avait été nommé. Dans l’enregistrement, un porte-parole du groupe jure de se venger des États-Unis.



Ancien haut personnage du groupe militant rival d’Al-Qaïda en Irak, Abou Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi est également connu sous le nom de Mohamed Said Abdelrahman al-Mawla.



Selon les analystes, la mort de Bagdadi pourrait entraîner la scission de l’État islamique, laissant au nouveau chef la tâche de rassembler le groupe en une force de combat.



L’État islamique a également confirmé la mort de son porte-parole, Abou al-Hassan al-Mouhajir.



«Je pense qu’ils essaient d’envoyer le message suivant : ‘Ne pensez pas que vous avez détruit le projet simplement parce que vous avez tué Abou Bakr al-Baghdadi et le porte-parole officiel», a déclaré Aymenn al-Tamimi, chercheur à l’Université de Swansea sur l’État islamique



Depuis la mort de Bagdadi, le groupe a publié des dizaines de revendications de responsabilité pour des attaques en Irak, en Syrie, en Afghanistan et ailleurs.



