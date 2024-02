Al Nassr – La presse saoudienne déballe tout : Entre Sadio Mané et son coach, la tension ne dégonfle pas ! Depuis son retour de la Can 2023, Sadio Mané n’est plus le chouchou de Luis Castro, entraîneur d’Al-Nassr. Après la victoire au forceps contre Al Shabab (3-2), la presse saoudienne a fait une révélation sur la star sénégalaise, pourtant créditée d’une bonne performance, dimanche.

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Février 2024 à 14:40 | | 0 commentaire(s)|

Al-Nassr est passé par toutes les émotions, avant de s’imposer face à Al Shabab dimanche soir 3-2, en Saudi Pro League. Malgré un but sur penalty de Cristiano Ronaldo et un autre de Talisca, Al-Nassr qui a concédé l’égalisation, a arraché la victoire dans les arrêts de jeu, grâce encore une fois, au buteur brésilien Talisca.



Lors de ce match, Sadio Mané, star sénégalaise de l’équipe, a été remplacé par Luis Castro à la 83e minute. Cette décision a suscité la colère de Mané, qui a quitté le terrain visiblement contrarié.



« Le match entre Al-Nassr et Al Shabab a été marqué par la colère de Sadio Mané, l’international sénégalais et joueur-clé de l’équipe, suite à son remplacement par l’entraîneur Luis Castro. Ce remplacement a eu lieu lors du match qui s’est tenu au nouveau stade du club Al Shabab. Luis Castro, l’entraîneur d’Al-Nassr, a décidé de faire entrer Ayman Yahya à la place de Sadio Mané à la 83e minute. Cette décision a provoqué la colère de Mané, qui a quitté le terrain très contrarié par le choix de l’entraîneur portugais », a lâché «Alyaum», un média saoudien, ce lundi 26 février.



Il faut noter que ce n’était pas la première fois que Mané fait parler de lui en Arabie Saoudite. A la surprise générale, alors qu’il revenait de la Can 2023 où le Sénégal s’est arrêté au stade des 8es de finale, Mané s’est vu écarter par l’entraîneur Portugais Luis Castro, pour le match de la Ligue des Champions asiatique. Cette décision avait fait polémique et la presse locale en avait fait ses choux gras.



Les stats impressionnantes de Mané face à Al Shabab



Pourtant, Lors du match remporté face à Al Shabab, «SM10» a livré une performance exceptionnelle, malgré une sortie controversée à la 83e minute. L’enfant béni de Bambali a été l’un des meilleurs de son équipe sur le terrain et a contribué de manière significative, à la victoire de son équipe.



Alors que le match était serré, Mané a démontré toute sa classe et son talent. Durant ses 83 minutes passées sur le terrain, il a été impliqué dans de nombreuses actions-clés. Le double Ballon d’Or africain a réussi à toucher le ballon 35 fois, ce qui démontre significativement sa présence constante sur le terrain. Ses 27 tentatives de passes dont 25 réussies avec une précision de 93%, témoignent aussi de sa capacité à créer des opportunités pour son équipe.



Ce qui a véritablement distingué la performance de Sadio Mané, ce sont ses trois passes-clés qui ont été déterminantes pour le résultat final du match.

En dépit de sa sortie polémique à la 83e minute, son impact dans le jeu était indéniable. Ses passes ont non seulement contribué aux buts de son équipe, mais ont également montré sa vision et son intelligence tactique sur le terrain.

Malgré cette sortie, l’attaquant, passé notamment par Liverpool et le Bayern Munich, a maintenu un niveau de jeu élevé jusqu’à sa sortie.



Galatasaray garde un œil sur Mané



Parallèlement à cette tension entre Mané et son coach, on annonce que Galatasaray a manifesté un vif intérêt pour l’attaquant vedette, actuellement sous contrat avec Al-Nassr. Selon les informations relayées par "ScouTurk", le club turc envisage sérieusement de recruter le talentueux joueur sénégalais, afin de dynamiser son équipe pour les défis à venir.



Alors qu’il se trouve actuellement à la deuxième place du championnat, n’étant qu’à un point du leader Fenerbahçe, Galatasaray recherche des moyens pour consolider sa position et rivaliser avec les meilleures équipes. L’intérêt porté à Sadio Mané, s’inscrit dans cette stratégie de renforcement. Cette nouvelle offre une lueur d’espoir pour l’attaquant sénégalais, démontrant que sa réputation demeure intacte en Europe, où il continue d’attiser l’intérêt des grands clubs.









S tikgalsen.com



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook