Al khayri : Venus, la fille de Youssou Ndour, s’est mariée avec un proche de Wally Seck

Le roi du Mbakah Youssou Ndour a donné en mariage, sa fille, Venus. Laquelle devient Mme Diop. Elle s’est mariée, le jour de son anniversaire.

Sur son compte Snapchat, elle a exprimé sa joie, en remerciant son père: « Le plus beau cadeau vient de mon père, qui vient de me marier avec l’amour de ma vie », a-t-elle écrit.



Et selon les informations, elle s’est mariée avec un certain Bouba Diop, qui est d’ailleurs, l’un des amis intimes de Waly Ballago Seck.