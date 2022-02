Alassane Ndour: "Nous avons gagné, fêté, concentrons-nous sur les objectifs futurs"

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Février 2022 à 16:31 | | 0 commentaire(s)|

Alassane Ndour, ancien international, clame la fierté du Sénégal avec l'érection de ce stade. "Nous avons gagné la CAN, nous avons fêté, mais il faut passer à autre chose. Concentrons-nous sur les objectifs futurs", avertit l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne. "Qu'on ne se dise pas que nous sommes champions, on va gagner tous nos matchs. Mettons le sérieux, sans nous presser, négocions le match en Egypte et mettons le paquet au retour. Toute équipe qui viendra au Sénégal, devra désormais trembler car cela ne sera plus comme avant", prévient-il. Tout en espérant que le sélectionneur fera dans la continuité avec ce groupe qui a réussi là où toutes les générations antérieures ont buté.