Alassane Ouattara: "Je n’ai aucune nouvelle de Guillaume Soro"

Les relations entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro jouissent d’une attention particulière depuis que les deux hommes son en froid. En marge du Sommet Royaume Uni-Afrique sur l’investissement, le journaliste Nicolas Négoce a recueilli l’avis du président Ivoirien sur la situation politique dans son pays, notamment sur Guillaume Soro.



“Je n’ai aucune nouvelle de Guillaume Soro, (…) essayez de lui demander…” a répondu le chef de l’exécutif Ivoirien au journaliste qui lui demandait des nouvelles du patron de Générations et Peuples Solidaires (GPS). A la question “Avez-vous peur de Guillaume Soro”, Ouattara de répondre: “Guillaume Soro, c’est mon fils, c’est un garçon…et il a beaucoup appris à mes côtés”.



Alassane Ouattara et son poulain ne sont plus en odeur de sainteté, depuis que ce dernier a refusé de rejoindre le RHDP, la coalition au pouvoir. Récemment, cinq députés de son camp, ainsi que lui même ont vu leur immunité parlementaire levée par l’Assemblée nationale. L’ancien chef de la rébellion est sous le coup d’un mandat d’arrêt émis par la justice ivoirienne qui l’accuse d’atteinte à la sûreté de l’Etat, et de détournement de deniers publics.