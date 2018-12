Vidéo - Albert Bourgi :" Me Abdoulaye Wade avait cherché à m'expulser du Sénégal" Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Décembre 2018 à 12:48 | | 3 commentaire(s)| En marge du Groupe Consultatif Paris 2018, Albert Bourgi, professeur agrégé de droit public à l'Université de Reims a révélé que l'ancien président du Sénégal, Me Abdoulaye Wade avait voulu l'expulser du pays. Ce, à cause des démêlés qu'ils avaient eus au cours de son mandat.



Accueil Envoyer à un ami Partager