Alerte Météo : Poussière et Baisse des Températures Attendues à Dakar dans les 24h Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2024 à 17:53

Dakar Atlanticactu/ Météo/ Saliou Ndong Dans ses prévisions pour les prochaines 24 heures, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce de la poussière et des températures modérées sur Dakar et le littoral. Le ciel sera principalement nuageux à couvert, avec des risques de légères pluies localisées sur la moitié ouest du […] Dakar Atlanticactu/ Météo/ Saliou Ndong Dans ses prévisions pour les prochaines 24 heures, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce de la poussière et des températures modérées sur Dakar et le littoral. Le ciel sera principalement nuageux à couvert, avec des risques de légères pluies localisées sur la moitié ouest du pays. Dans le reste du territoire, il y aura des passages nuageux. Les températures devraient légèrement baisser sur les régions côtières. Cependant, la chaleur sera plus intense dans les autres régions, notamment à l’Est, où les températures maximales atteindront environ 33°C. Les températures minimales varieront entre 19°C à Fatick et 24°C à Dakar, apportant une certaine fraîcheur nocturne et matinale. La visibilité sera réduite par des particules de poussière, notamment dans les régions de l’Est pendant la journée de vendredi.



Source : https://atlanticactu.com/alerte-meteo-poussiere-et...

