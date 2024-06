Alerte au mépris des règles : Le Sudes critique le retard dans le choix du prochain recteur de l’UCAD Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juin 2024 à 13:07 | | 0 commentaire(s)|

Le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal-Enseignement supérieur et recherche (Sudes-Esr), section Ucad, exprime son désaccord face au retard observé dans le lancement de l’appel à candidatures pour le poste de recteur, à la suite du départ prévu de Ahmadou Aly Mbaye, dont le mandat arrive à terme le 20 juillet 2024. Les […] Le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal-Enseignement supérieur et recherche (Sudes-Esr), section Ucad, exprime son désaccord face au retard observé dans le lancement de l’appel à candidatures pour le poste de recteur, à la suite du départ prévu de Ahmadou Aly Mbaye, dont le mandat arrive à terme le 20 juillet 2024. Les enseignants considèrent ce retard comme une violation manifeste du décret n° 2021-846 du 24 juin 2021, régissant les procédures de nomination des recteurs dans les universités publiques. Dans un communiqué relayé par Emedia, le Professeur Sylvestre Konakou et ses collègues rappellent que l’article 2 dudit décret précise qu’un comité de validation et de sélection des candidatures doit être constitué 90 jours avant la fin du mandat en cours du recteur en poste, ou au plus tard, 30 jours après la fin de son mandat pour toute autre raison que la fin normale de celui-ci.



Source : Source : https://atlanticactu.com/alerte-au-mepris-des-regl...

