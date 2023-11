Alerte des Associations anti-Tabac au Sénégal : Le nouveau décret menace la santé des jeunes

Vendredi 10 Novembre 2023

La LISTAB, la FENAPES et l'UNAPES, ont vivement critiqué le récent décret modifiant les règles sur la fabrication, la vente et l'étiquetage du tabac, au Sénégal, lors d'une conférence de presse. Ces trois organisations tirent la sonnette d'alarme face à l'utilisation croissante du narguilé à proximité des établissements scolaires. Plus préoccupant encore, l'émergence de nouvelles formes de tabac, déguisées en gadgets, incite les enfants de plus en plus jeunes, à s'engager dans le tabagisme. Une situation qui soulève des inquiétudes majeures, quant à la santé publique et au bien-être des générations futures.