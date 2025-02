Alerte météo : La poussière envahie constatée depuis dimanche persistera jusqu’à jeudi prochain La couche de poussière observée depuis dimanche sur une bonne partie du pays, va persister jusqu’à jeudi, a-t-on appris mardi de l’ingénieur prévisionniste à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), Cheikh Ahmed Tidiane Camara. "APS"

‘’ La poussière que nous avons observée ces trois derniers jours sur une bonne partie du pays, va persister jusqu’à jeudi, avant de se dissiper progressivement ’’, a dit à l’APS M. Camara.



Mais pire, l’agence de presse rajoute que selon lui, ” cette poussière d’origine désertique, sera plus dense durant cette période dans les zones de Saint-Louis, Podor, Linguère, Matam, Bakel, Tambacounda et même à Dakar ’’.



Ainsi donc, l’ANACIM recommande ainsi aux populations de porter des masques de protection pour éviter d’inhaler les particules, de limiter les sorties, particulièrement pour les personnes sensibles.



