Alerte sur la qualité de l’air ce week-end

Une alerte météorologique a été émise ce jeudi 20 février 2025 concernant un épisode de poussière. Qui affecte la qualité de l’air au Sénégal ce week-end. Selon les informations, la qualité de l’air sera « très mauvaise à extrêmement mauvaise » le samedi 22 et dimanche 23 février 2025, en raison de l’arrivée de particules de poussière dense provenant du désert. Ce phénomène commencera dès la soirée du vendredi 21 février sur l’axe Podor-Matam avant de se propager progressivement sur tout le territoire sénégalais.



D'après Rewmi, cet épisode pourrait réduire la visibilité à longue distance, créant des conditions de circulation difficiles, notamment sur les routes. Les rafales de vent pourraient atteindre plus de 40 km/h durant la journée, bien que celles-ci soient légèrement moins fortes sur Dakar. Les habitants sont donc invités à prendre des précautions, en particulier les personnes vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées et celles souffrant de problèmes respiratoires.