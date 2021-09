Alexandre Pointier, président Afd: "La démarche du Sénégal est ambitieuse et emblématique" Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Septembre 2021 à 17:21 | | 0 commentaire(s)| "C'est un grand honneur pour l'AFD d'accompagner le Sénégal, d'autant que sa démarche au regard de l'Accord de Paris sur le changement climatique est vraiment ambitieuse et emblématique. Le projet dont on parle et qui est prospectif en 2050, pour construire des trajectoires bas carbone et résilientes, est un effort qui est rare", a affirmé le Directeur de l'AFD, Alexandre Pointier. C'était en marge de la signature de la décarbonisation en profondeur, qui va durer trois ans.



