Accueil Envoyer Partager sur facebook Algérie : 22 candidatures déposées pour la présidentielle Rédigé par La rédaction de leral.net le 28 Octobre 2019 à 11:46 A l'expiration du délai de dépôt des candidatures, samedi à minuit, deux anciens Premiers ministres d'Abdelaziz Bouteflika, Ali Benflis et Abdelmadjid Tebboune, figuraient parmi les 22 candidats qui ont déposé leur dossier pour la présidentielle du 12 décembre.

Les deux anciens chefs de gouvernement font figure de favoris à ce scrutin rejeté par le mouvement de contestation inédit né fin février.

Les leaders de cette contestation refusent que l'élection soit organisée par un gouvernement aux mains de personnalités des 20 ans de présidence de M. Bouteflika, le chef de l'Etat contraint à la démission en avril sous la pression conjuguée de l'armée et des manifestants.



Ali Benflis, âgé de 75 ans, se présente depuis 15 ans comme le principal opposant de M. Bouteflika dont il fut chef du gouvernement en 2000.



Limogé en 2003, M. Benflis se présente contre M. Bouteflika l'année suivante, puis en 2014. Il arrive à chaque fois deuxième, très loin derrière le président réélu, avec plus de 80 % des voix.



De son côté, M. Tebboune, 73 ans, est un ancien préfet qui a dirigé le ministère de la Communication, sous la présidence de M. Bouteflika, à l'arrivée au pouvoir de ce dernier en 1999.



Il a été rappelé au gouvernement en mai 2017 avant d'être limogé trois mois plus tard à cause de rivalités au sein de son entourage.

L'Anie a désormais sept jours pour statuer sur la validité des candidatures et publier la liste des candidats retenus.



Elle doit ensuite les transmettre au Conseil constitutionnel, lequel doit publier la liste définitive des candidats retenus.

BBC

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Nigeria: Un homme de 96 ans épouse sa petite amie de 73 ans Décès d’Abu Bakr al-Baghdadi: L’Etat islamique désigne un nouveau leader (photo)