Algérie: Saïd Bouteflika, frère de l’ancien Président Abdelaziz arrêté

Saïd Bouteflika, frère et conseiller du Président déchu, Abdelaziz Bouteflika, ainsi que deux hauts responsables des services de renseignement Mohamed Mediene et Athmane Tartag, ont été mis hier, aux arrêts.



D’après le parquet militaire de Blida, ces hommes sont poursuivis pour « atteinte à l’autorité de l’armée » et « complot contre l’autorité de l’Etat ».



Et africanews précise que pour les besoins de l’enquête, le procureur militaire (…) a chargé un juge d’instruction militaire d’entamer la procédure d’instruction, et après mise en inculpation, ce dernier a rendu des mandats de placement en détention provisoire à l’encontre des trois prévenus.













