Algérie - Un millier de prisonniers graciés et 70 détenus du Hirak libérés

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a gracié 1.076 condamnés et ordonné la libération dans l'attente de leurs procès de 70 personnes détenues dans le cadre du mouvement de contestation du Hirak, selon un communiqué officiel publié dimanche. M. Tebboune a signé "un décret présidentiel portant grâce en faveur de 1.076 détenus condamnés définitivement", à l'occasion du début du mois de jeûne du ramadan, a précisé la présidence dans un communiqué, cité par l'agence officielle APS.



Le chef de l'Etat a également "ordonné des mesures de clémence en faveur de 70 accusés dans des affaires de troubles à l'ordre public", a ajouté le communiqué. Ces 70 personnes détenues dans le cadre du Hirak, un mouvement marqué par d'importantes manifestations de février 2019 jusqu'à début 2020, ont été remises en liberté mercredi et jeudi dans l'attente de leurs procès à la suite des poursuites engagées. (VOA/AFP)





Source : Source : https://www.impact.sn/Algerie-Un-millier-de-prison...

