Aliou Cissé: « Je n’ai pas parlé avec Boubacar Kamara »

Aliou Cissé a donné des détails sur le cas de Boubacar Kamara, sélectionné par l’équipe de France. « Nous avons une méthode de travailler avec des gens qui travaillent sur les dossiers. On a dès fois des retours, dès fois non », a précisé Aliou Cissé.



« Est-ce que j’ai parlé avec Boubacar Kamara ? Je l’ai déjà dit au mois de mars, je n’ai pas parlé avec Boubacar Kamara. Est-ce qu’on a travaillé sur le dossier ? Oui. On a travaillé dessus. Il a fait son choix », conclut-il.