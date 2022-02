Aliou Cissé : « Les Lions n’ont jamais douté » L’équipe du Sénégal a mérité son sacre ce dimanche contre l’Egypte et n’a jamais douté de sa suprématie pour la finale de la CAN 2021, qu’elle a remportée aux tirs au but (4-2), a déclaré le sélectionneur national, Aliou Cissé, en conférence de presse.

‘’Nous avons imaginé tous les scénarios, gagner après 90 minutes, 120 minutes ou les penaltys, mais on était sûr d’y arriver’’, a réagi Cissé en conférence de presse.



Le match fut difficile avec les occasions ratées, notamment le penalty, mais l’équipe du Sénégal est restée en place, a indiqué le technicien sénégalais. Il estime qu’il est heureux d’avoir atteint cet objectif, ce sacre que le Sénégal attendait depuis plusieurs années.



‘’L’atteinte fut longue, difficile, compliqué, mais nous n’avons jamais abandonné comme sur ce match’’, a confié le technicien, heureux de ce dénouement, ce dimanche au Cameroun, terre de football.



‘’C’est une compétition avec des symboles, nous avons battu le pays le plus titré du continent, l’Egypte et [gagné] sur une terre de football notre premier titre de champion. Ces joueurs ont écrit l’histoire’’, a magnifié le sélectionneur, qui a tenu à féliciter ses collaborateurs qui l’ont accompagné en salle de conférence de presse.



D’ailleurs, la conférence de presse a été interrompue par un groupe de joueurs avec notamment Abdou Diallo et Sadio Mané qui ont copieusement arrosé le technicien d’eau, l’obligeant à quitter l’estrade et à ainsi interrompre son face-à-face avec les journalistes.







