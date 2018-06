Aliou Cissé, coach des "Lions": « la meilleure équipe, c’était le Japon »

Même s’il a tenté de rester serein, la déception se lisait sur le visage d’Aliou Cissé, le sélectionneur national qui a reconnu que le Japon était la meilleure équipe sur le terrain. Deux buts partout, le sélectionneur des Lions de la Teranga tente d’expliquer ces buts-gag. « Ce que je sais, a ce niveau de la déception, avec les joueurs de niveau mondial que nous avons, prendre des buts comme ça, évitables, on ne peut pas l’expliquer.



Bien qu’on n’ait pas été très bons. La meilleure équipe sur le terrain, c’était le Japon, il faut le leur concéder. Mais, comme on le dit, bien jouer sur le terrain ne veut pas dire prendre le dessus. Ils ont bien joué, ils ont maitrisé techniquement le match. Mais, on a eu la chance d’ouvrir le score et reprendre l’avantage en seconde période. Le manque de concentration aussi à ce niveau, ça se paie cash ».











