Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal: « On va se concentrer sur cette seconde manche à Maputo» Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mars 2023 à 20:46 | | 0 commentaire(s)|

« C’était un match important, parce qu’on était très attendu, notamment après la Coupe du monde. Vu le résultat du match Rwanda – Bénin, sur le plan comptable, il fallait larguer le Mozambique à 5 points. On a joué en 4-3-3, on a demandé aux attaquants d’apporter de la percussion. On a eu de belles […] « C’était un match important, parce qu’on était très attendu, notamment après la Coupe du monde. Vu le résultat du match Rwanda – Bénin, sur le plan comptable, il fallait larguer le Mozambique à 5 points. On a joué en 4-3-3, on a demandé aux attaquants d’apporter de la percussion. On a eu de belles combinaisons dans l’entrejeu mais aussi sur les côtés. Dans la semaine, j’ai voulu travailler cet aspect-là, c’est-à-dire voir comment déstabiliser le bloc bas de l’adversaire. En première mi-temps, on a marqué 4 buts sur des récupérations hautes. Durant toute la partie, nous les avons acculés. En deuxième mi-temps, les Mozambicains nous ont bousculés lors des 10 premières minutes. Mais dans l’ensemble, on a fait un bon match, et c’est bien pour l’équipe avant d’aborder la manche retour. On va se concentrer sur cette seconde manche à Maputo. Ça ne sera pas facile parce que nous ferons 10 à 12h de vol. Mais nous sommes le Sénégal et nous pouvons battre n’importe quelle équipe». Papa Alioune NDIAYE ÉLIMINATOIRES CAN 2023 : SÉNÉGAL – MOZAMBIQUE (5-1) Les «Lions» corrigent et larguent les «Mambas» Démonstration de force des «Lions», champions d’Afrique en titre, hier, face aux «Mambas» du Mozambique (5-1), en match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Can 2023. Un large succès qui permet au Sénégal de conforter sa première place et de s’échapper en tête du groupe L. Sans vraiment forcer leur talent, les «Lions» du Sénégal se sont promenés, hier, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio lors du match de la 3e journée des éliminatoires de la Can 2023 face aux «Mambas» du Mozambique. Leaders avant le coup d’envoi, avec deux points d’avance sur leur adversaire, les hommes d’Aliou Cissé ont enregistré une large victoire (5-1) qui leur permet de creuser l’écart en tête du classement du groupe L. Devant un public venu nombreux -malgré le Ramadan- pour le pousser à la victoire, l’équipe du Sénégal n’y est donc pas allée de main morte en pliant la partie dès la première période. Fidèle à son système fétiche 4-3-3, le sélectionneur a très tôt affiché ses ambitions en déployant son arsenal offensif avec le trident Sadio Mané, Iliman Ndiaye et Boulaye Dia. Très hauts sur le terrain, les «Lions» déroulent leur jeu et s’installent dans le dernier tiers du Mozambique. Sur une belle action collective, Youssouf Sabaly, au départ et à la conclusion, ouvre la marque (1-0, 9’). Le latéral du Real Betis, très remuant dans son couloir droit, aura fait vivre l’enfer aux défenseurs mozambicains. Car, quelques instants plus tard, c’est lui qui déborde pour adresser un centre millimétré que dévie parfaitement Sadio Mané au fond des filets (2-0, 15’). Pas de répit, malgré ces deux buts matinaux. Le nouveau chouchou du public, Iliman Ndiaye, participe au festival. L’attaquant de Sheffield United reprenait un centre tendu d’Abdallah Ndour pour battre le portier des «Mambas» (3-0, 32’). Les visiteurs, très mal en point, sont au bord du gouffre. Une première période catastrophique qui se conclue par une 4ème réalisation signée Boulaye Dia (4-0, 38’). Mais au retour des vestiaires, l’équipe du Mozambique affiche un visage plus séduisant et tente de résorber son retard. Suite à un coup franc mal repoussé par Alfred Gomis, Gilclo Vilanculos, étrangement oublié derrière par la défense sénégalaise, débloque le compteur des visiteurs (4-1, 47’). Mais l’espoir sera de courte durée pour les «Mambas», puisque les «Lions» reprennent aussitôt le jeu à leur compte. Après l’heure de jeu, Aliou Cissé lance Habib Diallo, Pathé Ciss et Krépin Diatta. L’attaquant strasbourgeois marque d’un coup de tête imparable et scelle la victoire du Sénégal (5-1). Un autre succès, le 28 mars prochain à Maputo, qualifiera les «Lions» à la Can 2023. Papa Alioune NDIAYE Fiche technique Buts Sénégal : Youssouf Sabaly (9’), Sadio Mané (15’), Iliman Ndiaye (32’), Boulaye Dia (39’), Habib Diallo (88’) Mozambique : Gilclo Vilanculos (47’) Avertissements Sénégal : Pape Matar Sarr (29’), Sadio Mané (52’) Mozambique : Manuel Kambala (13’), Gilclo Vilanculos (61’), Zainadine Junior (74’) Arbitres : Mutaz Rahim, assisté de Attia Amsaaed et de Wahed Al Jahawe (trio Lybien). 4e arbitre : Abdulrazg Ahmed (Lybie). Équipes Sénégal : Alfred Gomis – Abdallah Ndour, Kalidou Koulibaly (cap), Abdoulaye Seck, Youssouf Sabaly – Nampalys Mendy (Pathé Ciss 64’), Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr (Krépin Diatta 64’) – Sadio Mané, Boulaye Dia (Habib Diallo 64’), Iliman Ndiaye (Bamba Dieng 76’). Entraîneur : Aliou Cissé. Mozambique : Gion Chande – Zainadine Junior, Amade Momade, Bruno Langa, Manuel Kambala – Gilclo Vilanculos, Stanley Ratifo, Edson Sitoe – Elias Palembe (cap), Clesio Bauque (Domingos Macandra 60’), Witiness Quembo. Entraîneur : Francisco Queriol Junior.



Source : Source : https://lesoleil.sn/aliou-cisse-selectionneur-du-s...

Accueil Envoyer à un ami Partager