Aliou Cissé sur la Guinée-Bissau : « C'est une équipe capable de faire de très belles performances »

Remporter les six points à l'issue de la double confrontation contre la Guinée Bissau, c'est l'objectif affiché des Lions du Sénégal. Selon les dires du sélectionneur Aliou Cissé, ceci ne sera pas chose aisée si l'on se réfère au profil des Djurtus très combatifs et athlétiques en plus d'être des rivaux naturels du Sénégal.



Ce qui fait dire au technicien Sénégalais que : "Nous allons vers un match compliqué, un match difficile. Mais, je pense qu'aujourd'hui avec la qualité qu'a l'équipe en plus du vécu et de l'expérience, nous pouvons aborder ce match avec beaucoup de sérénité et de concentration. " Une expérience avérée et un groupe de qualité qui devrait sauf surprise s'imposer à Thiès ce Mercredi, à 16h00 GMT.



30e au classement FIFA / Afrique, la Guinée Bissau fait lentement mais sûrement son bonhomme de chemin sur le continent noir. Une progression qui n'a pas échappé à la vigilance du staff technique sénégalais. "C'est un adversaire qu'on connaît. Un adversaire qui est en train de progresser. Ça fait deux CAN consécutives qu'ils se qualifient, ce n'est pas rien. C'est un pays qui a énormément de joueurs qui jouent à l'étranger notamment au Portugal..."



S'il est dit que les n°1 en Afrique s'attendent à une partie corsée, Aliou Cissé estime que les Lions doivent tout de même défendre leur statut de favoris. "Nous les respectons, c'est une équipe capable de faire de très belles performances. Nous sommes le Sénégal, c'est à nous de nous concentrer, et faire déjà le job à domicile " a confié le coach aux dreadlocks ce mardi, en conférence de presse virtuelle d'avant match.

