Aliou Cissé sur le tirage de ce vendredi: "il n'y a plus de petites équipes, on ira au Qatar sans complexe..." Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Avril 2022 à 09:35 | | 0 commentaire(s)| Dans un entretien accordé à Wiwsport, le sélectionneur national, Aliou Cissé parle du tirage au sort de la Coupe du monde Qatar 2022, qui aura lieu ce vendredi à 16h GMT. A l'en croire, il n'y a plus de petites équipes, ni de tirage abordable. "Tous les matchs sont difficiles et on ne doit s'attendre à aucun tirage abordable. La Coupe du Monde, ce sont les meilleures nations qui y viennent. De toutes les façons, on ne fera aucun complexe et on va jouer le coup à fond", a-t-il dit.



