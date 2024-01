Aliou Cissé sur sa maladie : ‘‘Je me sens super bien‘‘ Rédigé par leral.net le Lundi 22 Janvier 2024 à 14:18 | | 0 commentaire(s)|

Aliou Cissé, qui souffrait de maux de ventre après la victoire du Sénégal contre le Cameroun, se porte bien. C’est du moins ce que le technicien sénégalais lui-même a affirmé en conférence de presse de veille de match contre la Guinée. ‘‘Je me sens très bien (il fait signe avec ses mains, NDLR), comme vous […] Aliou Cissé, qui souffrait de maux de ventre après la victoire du Sénégal contre le Cameroun, se porte bien. C’est du moins ce que le technicien sénégalais lui-même a affirmé en conférence de presse de veille de match contre la Guinée. ‘‘Je me sens très bien (il fait signe avec ses mains, NDLR), comme vous le voyez. C’est l’occasion de remercier toutes les personnes qui m’ont envoyé des messages et qui m’ont soutenu. Je me porte bien‘‘, informe le sélectionneur des Lions.



Source : https://lesoleil.sn/aliou-cisse-sur-sa-maladie-je-...

