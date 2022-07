Aliou Dembourou Sow: "en 2024, Macky Sall sera candidat et il va gagner" Rédigé par leral.net le Mardi 5 Juillet 2022 à 06:53 | | 0 commentaire(s)| #leraltv #kebetu #senegal

En marge de la remise de 500 moutons ce dimanche au CICES aux jeunes entrepreneurs de l'Emergence de Dakar, le député Aliou Dembourou Sow a fait une annonce de taille: "En 2024, Macky Sall n'ira nulle part. Il sera candidat, on va le soutenir, il va gagner la présidentielle". Non sans critiquer certains responsables de l'Apr, députés comme ministres qui ferment leurs téléphones et inaccessibles aux populations. "Ceux là, ils n'aident pas le Président qui doit les limoger", a-t-il fait savoir.



